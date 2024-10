Călătorie în jurul lumii cu trenul

Această aventură de aproape două luni le va oferi călătorilor ocazia de a descoperi 12 țări și de a parcurge rute iconice la bordul a șapte trenuri de lux. Startul este programat pentru 3 septembrie 2025, iar cei interesați trebuie să fie pregătiți să plătească un preț impresionant, de aproximativ 116.000 de euro de persoană, la care se adaugă alte servicii și zboruri internaționale ce nu sunt incluse în tarif.

Itinerariul începe în Vancouver, de unde pasagerii vor lua un zbor spre Scoția pentru a continua expediția cu trenul. În Europa, vor călători la bordul unor trenuri de lux renumite, precum Belmond Royal Scotsman în Scoția, La Dolce Vita Orient Express în Italia și Venice Simplon-Orient-Express. Printre destinațiile europene incluse în traseu se numără Verona, Veneția, Paris, București, Budapesta și Istanbul. De aici, călătoria continuă în India, la bordul trenului The Maharajas' Express, unde se va adăuga și o excursie personalizată.

După India, pasagerii vor zbura în Africa de Sud pentru a explora atracțiile din Johannesburg și Cape Town, inclusiv celebra Muntele Table și cramele de vinuri locale, având la dispoziție trenul Rovos Rail. Următoarea etapă a călătoriei este Asia de Sud-Est, unde vor călători la bordul trenului Eastern and Oriental Express pentru a vizita Singapore și Malaezia. La finalul călătoriei, turiștii vor reveni în Europa pentru zborurile de întoarcere.

Călătorii vor fi cazați nu doar în trenurile de lux, ci și la hoteluri selecte din fiecare destinație. Agenția oferă și opțiuni personalizate, permițând participanților să aleagă doar anumite segmente ale călătoriei. Frank Marini, președintele Railbookers, explică faptul că această expediție a fost creată în urma cererii mari pentru experiențe feroviare de lux și este rafinată pentru a maximiza timpul și experiențele culturale, gastronomice și turistice oferite în fiecare loc vizitat.

„Când am creat această călătorie unică în urmă cu un an, a fost un răspuns la cererea tot mai mare de trenuri de lux din întreaga lume”, explică Frank Marini, președinte și CEO Railbookers. „Itinerariul nostru 2025 Around the World by Luxury Rail a fost rafinat și adaptat pentru a maximiza timpul și experiențele oaspeților noștri în timp ce se bucură de cultura, bucătăria și activitățile pe care fiecare dintre aceste destinații renumite le are de oferit”, a spus reprezentantul firmei.