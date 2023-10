Probabil că până și aceia dintre noi care nici nu au urcat vreodată la volanul unei mașini știu că nu este permis să conducem sub influența băuturilor alcoolice, scrie Click!. Cu toate acestea, este mult mai comun decât am crede să dăm pe șosele peste șoferi care se trezesc cu permisul suspendat, deoarece au crezut că a trecut îndeajuns de mult timp de la momentul în care au băut. Ei bine, din păcate, adevărul este că alcoolul ne poate rămâne în sânge mult mai mult timp decât am crede inițial, chiar și 24 de ore!

e exemplu, un litru de vin va fi eliminat din organismul nostru în 7 – 9 ore, în timp ce un singur pahar (de 250 ml), va dispărea din organismul nostru în aproximativ 3 ore și jumătate.

În cât timp este eliminat alcoolul din organismul nostru

O simplă bere, adică undeva în jur de 500 ml de alcool, este eliminată din corp, în mod paradoxal, mult mai repede atunci când este băută lent. Mai precis, o bere băută de-a lungul unei ore va fi eliminată în doar 2 ore. Însă, aceeași băutură, consumată în jumătate de oră, va dispărea din corp în tocmai 6 ore!

Dacă suntem fani ai băuturilor ceva mai tari, cum ar fi whiskey, gin, bourbon, coniac, sau altele de acest gen, vom avea ceva de așteptat până să putem urca la volan! Se pare că 50 ml din astfel de băuturi vor fi eliminați din organismul nostru în aproximativ 2 ore.