Brigitte Bardot a fost externată la începutul lunii octombrie, după o intervenție chirurgicală minoră legată de o boală nespecificată. Timp de câteva săptămâni, fosta vedetă a anilor ’50–’70 s-a simțit mai bine, însă ulterior starea ei s-a înrăutățit.

Managementul actriței a fost nevoit să dezmintă public zvonurile privind moartea acesteia, lansate de un influencer extrem de popular în Franța, specializat în știri mondene.

Acum, publicația franceză Nice Matin scrie că Bardot a fost dusă din nou la spital în urmă cu zece zile, din cauza aceleiași boli.