Brigitte Bardot, dusă de urgență la spital. Actrița veterană se confruntă cu o „boală gravă”

Vedeta a fost nevoită de demintă că a murit (Prpfimedia)
Brigitte Bardot, în vârstă de 91 de ani, a ajuns de urgență la spital, unde se confruntă cu o „boală gravă” după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Actrița este internată de aproape două săptămâni într-o clinică privată, pentru a i se acorda un tratament de specialitate.

Brigitte Bardot a fost externată la începutul lunii octombrie, după o intervenție chirurgicală minoră legată de o boală nespecificată. Timp de câteva săptămâni, fosta vedetă a anilor ’50–’70 s-a simțit mai bine, însă ulterior starea ei s-a înrăutățit.

Managementul actriței a fost nevoit să dezmintă public zvonurile privind moartea acesteia, lansate de un influencer extrem de popular în Franța, specializat în știri mondene.

Acum, publicația franceză Nice Matin scrie că Bardot a fost dusă din nou la spital în urmă cu zece zile, din cauza aceleiași boli.