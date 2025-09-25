Pregătiri intense pentru pelerinajul Sfintei Parascheva la Iași: credincioșii vin deja să se închine

În curtea Catedralei Mitropolitane din Iași se montează deja baldachinul unde vor fi așezate moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru ca pelerinii să se poată închina în condiții de siguranță și ordine. Totodată, au început lucrările pentru amenajarea scenei pe care va fi oficiată Sfânta Liturghie în ziua de 14 octombrie, când are loc hramul.

Deși mai sunt trei săptămâni până la pelerinaj, românii au început deja să vină la Catedrală. Mulți dintre ei sunt în vârstă și aleg să se roage mai devreme, pentru a evita aglomerația din ziua sărbătorii.

Sfinta Cuvioasă Parascheva va fi celebrată pe 14 octombrie, la Catedrala Mitropolitană din Iași, ocrotitoarea Moldovei fiind cinstită de sute de mii de credincioși din țară și din diaspora.

Programul pelerinajului

8 octombrie : Încep oficial pregătirile. Moaștele Sfintei Parascheva sunt așezate în baldachinul din curtea Mitropoliei.

10–13 octombrie : Sosesc pelerinii, are loc procesiunea cu moaștele pe străzile Iașului.

14 octombrie: Ziua Hramului. Se oficiază Sfânta Liturghie pe scena special amenajată, în prezența ierarhilor din țară și străinătate.

Moaște aduse din Grecia

Anul acesta, pelerinajul capătă o dimensiune specială: un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama va fi adus din Grecia și expus spre închinare alături de cele ale Sfintei Parascheva. Evenimentul este organizat cu sprijinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în colaborare cu autoritățile locale.

Măsuri de siguranță

Forțele de ordine vor fi mobilizate în ziua evenimentului pentru a asigura protecția participanților și buna desfășurare a pelerinajului. Se estimează că zeci de mii de credincioși din toate colțurile țării, dar și din diaspora, vor veni la Iași pentru a se ruga și a cere ajutorul sfintei.