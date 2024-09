Deși numele poate fi înșelător, nu este vorba de consumul de larve de broască, ci de o combinație de apă, suc de lămâie și semințe de chia, al cărei aspect poate aduce aminte de un pahar cu mormoloci.

Această băutură a devenit extrem de populară datorită afirmațiilor conform cărora ajută la reducerea apetitului și sprijină pierderea kilogramelor. Totuși, părerile despre „apa cu mormoloci” sunt împărțite: în timp ce unii susțin că băutura îi face să se simtă mai sătui și le reduce pofta de mâncare, alții nu pot trece peste textura vâscoasă, considerând-o dezagreabilă.

Cum funcționează „apa cu mormoloci” în pierderea greutății?

La prima vedere, poate părea o simplă modă, însă există o explicație științifică în spatele popularității acestei băuturi. Semințele de chia, principalul ingredient, sunt bogate în fibre solubile, care, odată ajunse în stomac, formează un gel ce încetinește digestia. Astfel, senzația de sațietate durează mai mult, ceea ce poate duce la un aport caloric redus pe parcursul zilei.

Semințele de chia sunt, de asemenea, o sursă excelentă de acizi grași omega-3, care sunt benefici pentru sănătatea inimii. Omega-3 ajută la scăderea nivelului de trigliceride și pot preveni afecțiunile cardiovasculare. Totodată, acestea sunt bogate în proteine vegetale, un beneficiu semnificativ pentru vegetarieni și vegani.

Beneficii suplimentare ale semințelor de chia

Pe lângă susținerea pierderii în greutate, semințele de chia oferă numeroase avantaje pentru sănătate. Studiile arată că acestea pot reduce tensiunea arterială, reglează nivelul de zahăr din sânge și reduc inflamațiile. În plus, semințele de chia sunt bogate în vitamine esențiale (precum tiamina, riboflavina, niacina și acidul folic) și antioxidanți, care protejează organismul împotriva stresului oxidativ și pot reduce riscul de boli cronice, inclusiv cancer și afecțiuni cardiace.

Semințele de chia sunt, de asemenea, o sursă excelentă de minerale precum calciul, magneziul și fosforul, importante pentru sănătatea oaselor și a dinților. Capacitatea lor de a absorbi de până la 12 ori greutatea lor în apă ajută la menținerea hidratării și a senzației de sațietate.

Sucul de lămâie și beneficiile sale

Adăugarea sucului de lămâie în „apa cu mormoloci” nu doar îmbunătățește gustul, dar aduce și beneficii suplimentare. Lămâile sunt bogate în vitamina C, un antioxidant puternic ce susține sistemul imunitar, ajută la absorbția fierului și contribuie la sănătatea pielii. În plus, vitamina C poate contribui la reducerea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol, sprijinind astfel sănătatea cardiovasculară.

Cu toate acestea, există și anumite precauții de care trebuie să țineți cont înainte de a include această băutură în dieta zilnică. Proprietățile gelifiante ale semințelor de chia pot prezenta un risc de sufocare dacă sunt consumate uscate, deoarece acestea se pot extinde în esofag. De aceea, este esențial ca semințele să fie înmuiate în apă timp de 15-30 de minute înainte de consum.

De asemenea, consumul brusc de semințe de chia poate provoca disconfort digestiv, în special dacă nu sunteți obișnuiți cu o dietă bogată în fibre. Balonarea, constipația, gazele și durerile abdominale sunt simptome frecvente care pot apărea în astfel de cazuri. Persoanele care suferă de afecțiuni intestinale, precum boala Crohn, ar trebui să fie deosebit de atente la introducerea acestei băuturi în regimul alimentar.

În plus, semințele de chia pot interacționa cu anumite medicamente, în special cele pentru reglarea tensiunii arteriale, intensificând efectele acestora. De asemenea, un mic procent din populație poate dezvolta alergii la semințele de chia, manifestate prin simptome precum mâncărimi, umflături sau dificultăți de respirație.

„Apa cu mormoloci”, deși poate părea o băutură neobișnuită, poate aduce reale beneficii pentru sănătate dacă este consumată cu moderație și precauție. Semințele de chia sunt un aliment dens în nutrienți, iar combinația cu lămâie oferă o băutură revigorantă și hidratantă. Totuși, nu este necesar să beți această apă dacă nu vă place consistența; semințele de chia pot fi adăugate cu ușurință în alte preparate, cum ar fi smoothie-uri, salate sau iaurt, pentru a beneficia de aceleași avantaje. Indiferent de alegerea făcută, echilibrul și diversitatea rămân elemente cheie într-o dietă sănătoasă.