Andra și fiica ei, prima piesă împreună

Colindul „Deschide ușa, creștine!”, a fost postat ieri și deja a ajuns la peste 220.000 de vizionări.

Eva, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță, are 4 ani. A concertat deja pentru prima oară alături de mama ei, pe scena Operei Naționale din București.



„Am vrut să te prezint, să spun aşa ceva frumos despre tine. Spune: Bună seara! Vă spuneam că am doi copii minunaţi, David şi Eva, şi vă întrebam care credeţi că o să cânte cu mine pe scenă: Eva", a spus Andra, vizibil emoţionată, in timpul spectacolului.