Alimentele care-ti dau energie pe timp de canicula

În continuare vei descoperi o lista cu alimentele recomandate, dar si cu cele contraindicate pe timp de canicula, scrie jurnalderetete.

Alimente recomandate pe canicula:

- Salata verde si salata de varza cruda;

- Lapte unt si branzeturi (de preferat fara sare);

- Cereale;

- Frute si legume.

Cele mai bune fructe pe timp de canicula: mere, pere, struguri dulci, pepene verde, pepene galben, piersici, rosii, mandarine, kiwi, cirese, avocado, caise.

Cele mai bune legume pe timp de canicula: varza, salata verde, castraveti, rosii, sparanghel , conopida, ciuperci, mazare, ardei, cartofi, dovlecei, morcovi, patrunjel.

Secretul ascuns: alunele sarate

Alunele sarate sunt bune de consumat vara din doua motive: in primul rand pentru ca acestea te vor face sa consumi cantitati mai mari de apa, iar in al doilea rand, pentru ca datorita continutului de sare vei retine mai multa apa in organism, ceea ce inseamna ca vei fi mai hidratat.

Alimente contraindicate pe canicula:

Alimente grase;

Carne de vita;

Carne de porc;

Alcool;

Cafea.