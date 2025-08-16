Sindromul „sindromul clădirii bolnave”

Persoanele care petrec mult timp în spații climatizate pot prezenta simptome precum:

dureri de cap și amețeli,

nas înfundat sau care curge,

tuse persistentă,

iritații ale pielii,

dificultăți de concentrare și oboseală.

Aceste manifestări se ameliorează după părăsirea clădirii, fenomen cunoscut sub denumirea de „sindromul clădirii bolnave”.

Un studiu realizat în 2023 în India, pe 400 de adulți, a arătat că persoanele care lucrau între 6 și 8 ore zilnic în birouri cu aer condiționat aveau mai frecvent aceste simptome și o funcție pulmonară mai slabă comparativ cu cei care activau în spații fără climatizare.

Riscurile aerului condiționat neîntreținut

Defecțiunile sau lipsa mentenanței pot transforma sistemele AC în surse de alergeni, substanțe chimice și microorganisme periculoase. Vapori toxici proveniți din substanțe de curățare sau agenți frigorifici, precum benzenul, formaldehida și toluenul, pot irita căile respiratorii.

Filtrele murdare și zonele umede din aparate pot favoriza dezvoltarea bacteriilor, fungilor și chiar a virusurilor.

Infecții bacteriene grave

Un exemplu este Legionella pneumophila, bacteria responsabilă de boala legionarilor – o formă severă de pneumonie. Aceasta se dezvoltă în medii bogate în apă, cum sunt anumite zone ale sistemelor de climatizare, și poate fi inhalată sub formă de picături microscopice. Boala apare frecvent în spații colective – hoteluri, spitale sau birouri – și poate pune viața în pericol, necesitând spitalizare și o perioadă lungă de recuperare.

Contaminări fungice și virale

Sistemele AC din spitale pot fi medii propice pentru fungi precum Aspergillus, Penicillium, Cladosporium sau Rhizopus, care pot provoca infecții severe la pacienții vulnerabili, cum sunt cei cu imunitatea scăzută sau nou-născuții prematuri.

Există și cazuri documentate în care virusuri s-au răspândit prin instalațiile de climatizare. Într-o grădiniță din China, un focar de norovirus – responsabil de „gripa stomacală” – a fost pus pe seama unității AC din toaleta copiilor.

