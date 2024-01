A murit actorul David Soul, cunoscut pentru rolul din serialul de succes „Starsky & Hutch”

"David Soul - soţ, tată, bunic şi frate iubit - a murit ieri, după o luptă curajoasă pentru viaţă, în compania iubitoare a familiei. El a împărtăşit multe daruri extraordinare în lume ca actor, cântăreţ, povestitor, artist creativ şi prieten drag", a declarat Snell, vineri, într-un comunicat, relatează News.ro.

"Zâmbetul, râsul şi pasiunea sa pentru viaţă vor fi ţinute minte de mulţi dintre cei ale căror vieţi le-a atins”, a adăugat aceasta.

Actorul american de origine britanică a fost cunoscut mai ales pentru rolul detectivului Kenneth "Hutch" Hutchinson din Starsky & Hutch, serialul american de acţiune care a rulat între anii 1975 şi 1979.

Alte roluri notabile au fost Joshua Bolt în comedia western „Here Comes the Bride”, din 1968 până în 1970, şi rolul ofiţerului John Davis în filmul „Magnum Force” din 1973. Soul a fost, de asemenea, cântăreţ, cu hituri precum „Don't Give Up on Us” şi „Silver Lady”, care au ajuns pe locul 1 în Marea Britanie.