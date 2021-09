Teoria este susținută de lumea medicală. Ananasul conține bromelaină care ajută la reducerea inflamațiilor din corp și dar și de la nivelul articulațiilor și mai contribuie și la recuperarea rapidă după intervenții chirurgicale și leziuni.

Bromelaina este un amestec enzimatic prezent in ananas si are multiple beneficii pentru sanatate precum imbunatatirea digestiei, reducerea inflamatiei sau ameliorarea sinusurilor. Afla din acest articol care sunt beneficiile dovedite ale acestei enzime.

Reduce durerea si inflamatia la nivelul articulatiilor. Datorita actiunii sale antiinflamatorii si analgezice, bromelaina contribuie la reducerea durerilor articulare acute sau cronice. Potrivit unui studiu realizat pe pacienti cu osteoartrita si afectiuni articulare dureroase, administrarea de bromelaina a redus durerea cu pana la 60% in cazul pacientilor cu dureri acute si cu 50% in cazul tulburarilor cronice. Bromelaina reduce inflamatia la nivel articular prin ameliorarea edemului (retenia de fluide) si stimuleaza organismul sa produca substante specializate in reducerea durerii cauzate de inflamatie.

Contribuie la recuperarea mai rapida dupa interventii chirurgicale si leziuni. Datorita proprietatii antiinflamatorii a bromelainei, aceasta poate fi o alternativa naturala pentru administrarea de calmante. Rezultatele unui studiu pe pacienti cu extractii dentare au relevat ca administrarea de bromelaina a sustinut vindecarea ranilor si a contribuit la scaderea durerii si umflaturilor in urma operatiilor pacientilor.

De asemenea, administrarea bromelainei inainte de o interventie chirurgicala poate reduce inflamatia postoperatorie precum si perioada de recuperare si durere.

Bromelaina s-a dovedit eficienta si in pierderea greutatii, inhiband adipogeneza (diferentierea celulara care poate contribui la formarea celulelor adipoase) si reduce acumularea de trigliceride. In plus, este utila in tratarea sinuzitelor cronice, reducand simptomele si imbunatatind calitatea vietii.