Marina Pandarof, regina drogurilor din România, care are legături cu generalul Florian Coldea, a fost trimisă în judecata, potrivit Realitatea Plus. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura centrală, Secția de combatere a traficului de droguri au dispus trimiterea în judecată a 3 inculpați cercetați în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor trafic de droguri de mare risc, deţinere ilegală de droguri de mare risc în vederea consumului propriu șI cumpărare de droguri de mare risc în vederea consumului propriu.