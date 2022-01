Odată ce afli cât de benefic este acest aliment minune pentru corpul nostru, probabil că vei învăța să ignori aroma sa înțepătoare. Poate chiar vrei să pui un cățel de usturoi sub pernă după ce ai descoperit toate secretele minunate pe care le ascunde.

Iată lucrurile care s-ar putea întâmpla dacă începi să pui noaptea usturoi sub pernă. Doar asigură-te că usturoiul este proaspăt.

Te-ar putea ajuta să scapi de nasul înfundat.

Acest lucru se datorează în principal pentru că usturoiul conține un antibiotic puternic numit alicină, care se evaporă încet din usturoi și luptă împotriva germenilor și infecțiilor. Alicina de usturoi te ajută să îți cureți căile nazale prin dizolvarea mucusului. Procesul este gradual, dar merită. După un timp, vei scăpa de congestia nazală și vei putea respira bine.

S-ar putea să-ți întărească sistemul imunitar.

Usturoiul are capacitatea de a distruge tot felul de bacterii rele, deoarece are proprietăți antibacteriene incredibil de puternice. Alicina blochează 2 grupuri de fermenți care lasă bacteriile infecțioase să prospere în corpul uman. Dacă punerea usturoiului sub pernă devine o practică obișnuită, probabil că vei observa că te ve simți mai treaz dimineața și cât de rar te îmbolnăvești.

