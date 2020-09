5 alimente-minune ale toamnei pe care le mănânci rar sau deloc

Fiecare anotimp are propriile sale vedete, iar acum este randul toamnei sa-si prezinte trufandalele.

Iata 5 alimente-minune ale toamnei pe care le mananci rar sau deloc.

Sfecla

Nu tuturor le place gustul de sfecla, insa este una dintre cele mai benefice legume pentru organism. Este bogata in nitrati naturali. Acesti compusi imbunatatesc circulatia sangvina in corp – inclusiv la nivelul creierului, inimii si muschilor. De asemenea, nitratii naturali cresc numarul de molecule din vasele de sange si ajuta la deschiderea vaselor, permitand oxigenului sa circule intr-o cantitate mai mare, mai ficienta.

Persoanele in vasta care mananca alimente bogate in nitrati imbunatatesc circulatia sangelui catre lobul frontal, o zona asociata cu dementa, sustine un studiu publicat in jurnalul Nitric Oxide. Alimentele cu un continut ridicat de nitrati sunt benefice si in cazul persoanelor ce sufera de hipertensiune prin largirea vaselor sanguine.

Varza

Probabil ca stii deja ca varza nu are colesterol insa exista si alte beneficii ale consumului ei. Asfel, este bogata in vitaminele C si K, in fibre si in compusi sulfurici ce ajuta la detoxifiere. Varza rosie contine si antocianina, un antioxidant care mentine sanatatea inimii si ascutimea mintii.

Praz

Prazul are rol antiseptic, bacteriostatic, stimuleaza imunitatea, scade riscul cancerului de colon, prostata, san, ovare, are efecte laxative, vermifug, efect expectorant, diuretic si favorizeaza eliminarea toxinelor din organism.

Gulie

Consumul de gulie scade riscul de anumite forme de cancer. Contine vitamina K, un nutrient important pentru cresterea oaselor si vitamina K, care impiedica formarea cheagurilor de sange.

Dovleac

Este bogat in fibre, reprezinta o sursa excelenta de vitamina A si C, vitamina B6, vitamina K si potasiu.