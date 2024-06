Așadar, trebuie să menții o hidratare optimă, deoarece este esențială pentru sănătatea generală. Dacă acest lucru reprezintă o provocare pentru tine, deoarece nu îți place gustul apei simple, urmează câteva trucuri simple.

10 ingrediente pe care le poți pune în apă pentru a avea un gust mai bun

Din fericire, poți adăuga aceste ingrediente în apă pentru a îi îmbunătăți gustul și beneficiile pentru sănătate.

Lămâie

Feliile de lămâie și sucul de lămâie se numără printre cei mai populari aditivi pentru apă. Lămâile adaugă o aromă picantă și citrică la apă, ceea ce poate crește consumul de apă, dar ele furnizează și mai mulți nutrienți și compuși vegetali benefici.

De exemplu, lămâile sunt o sursă excelentă de vitamina C, care este esențială pentru funcția imunitară și are efecte antioxidante puternice. Doar două linguri de suc de lămâie asigură 13% din necesarul zilnic de vitamina C. Adăugarea feliilor de lămâie sau a sucului de lămâie în apă te poate ajuta să menții nivelurile optime de vitamina C.

Suc de cireșe amare

Sucul de cireșe amare are o aromă dulce și ușor acrișoară, perfectă pentru fi adaugată în apa plată. Adăugarea sucului de cireșe amare în apă poate fi o alegere deosebit de inteligentă dacă mergi la sală. Este o modalitate ușoară și delicioasă care susține recuperarea musculară.

Cercetările sugerează că consumul de suc de cireșe amare ar putea facilita recuperarea musculară. Reduce durerile musculare cu debut întârziat, un tip de leziune musculară comună care provoacă simptome precum umflături, durere sau rigiditate după exercițiile fizice. Sucul de cireșe amare conține compuși antiinflamatori, inclusiv antociani, care pot ajuta la reducerea leziunilor musculare.

Felii de ghimbir sau suc de ghimbir

Printre cele 10 ingrediente pe care le poți pune în apă pentru a îi schimba gustul se află și feliile de ghimbir. Dacă îți place ceaiul de ghimbir, feliile de ghimbir sau sucul de ghimbir ar putea deveni noul tău aditiv preferat pentru apă.

Ghimbirul conține substanțe antioxidante și antiinflamatorii. Acești compuși combat inflamația prin inhibarea anumitor căi proinflamatorii și prin scăderea nivelului de proteine inflamatorii.

Pulbere de magneziu

Magneziul este un mineral necesar pentru reglarea zahărului din sânge, contracția musculară și menținerea tensiunii arteriale. Suplimentele de magneziu pot contribui la îmbunătățirea stării generale de sănătate. Suplimentele de magneziu sunt disponibile sub mai multe forme, inclusiv sub formă de pulbere, dintre care unele sunt aromate.

Adăugarea pulberii de magneziu în apă poate fi benefică pentru sănătate în mai multe moduri, ajută la reducerea glicemiei și a tensiunii arteriale și îmbunătățește constipația.

Suc de rodie

Rodiile și sucul de rodie sunt bogate în compuși vegetali protectori cu activitate antioxidantă și antiinflamatoare. Consumul regulat de suc de rodie ar putea fi benefic pentru sănătatea inimii prin reducerea tensiunii arteriale și poate susține îmbunătățirea memoriei. Adăugă un strop de suc de rodie în apa pe care o bei, pentru a evita deshidratarea organismului.

Pulberi electrolitice

Pulberile de electroliți sunt suplimente alimentare care conțin de obicei sodiu, potasiu și fosfor, minerale esențiale pentru sănătate. Adăugarea pulberilor de electroliți la apă poate ajuta la optimizarea stării de hidratare, în special dacă transpiri frecvent, deoarece astfel pierzi lichide și electroliți.

