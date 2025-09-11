Flagrant în Delta Dunării

Procurorii susțin că în 29 august și 4 septembrie 2025, inculpatul – identificat ca Mihai Cristinel Militaru – ar fi solicitat de la un martor din dosar suma menționată, oferind în schimb asigurări că poate determina magistrații să trimită cauza înapoi la procuror, în etapa camerei preliminare.

Miercuri, într-un complex turistic din Delta Dunării, acesta a fost surprins în timp ce primea, prin intermediul unei alte persoane, o tranșă de 60.000 de euro. Imediat, anchetatorii au organizat flagrantul și au procedat la reținerea sa.

Decizia instanței

În cursul zilei de joi, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Militaru. Procurorii precizează că cercetările continuă și față de alte persoane care ar fi implicate în acest caz.

Potrivit unor surse judiciare citate de presă, Militaru, fost cadru al Armatei, s-ar fi prezentat drept „șeful procurorilor europeni din România” pentru a câștiga încrederea celor vizați de dosar.

DNA subliniază că investigațiile se află în desfășurare, iar acuzația formulată în prezent este de trafic de influență.