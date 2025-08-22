Potrivit unui proiect aflat în dezbatere, șase penitenciare din România ar urma să fie comasate administrativ, pierzându-și autonomia și fiind coordonate de centre regionale de management. Măsura face parte dintr-o strategie mai largă de optimizare a costurilor, reducere a birocrației și creștere a eficienței operaționale în sistemul de detenție.

Unitățile care ar urma să se transforme în secții exterioare sunt: Brăila (secție pentru Galați), Satu Mare (la Baia Mare), Ploiești și Găești (la Mărgineni), CD Craiova (la Craiova) și Penitenciarul-Spital Rahova (la Penitenciarul-Spital Jilava).

Ce presupune comasarea:

Constituirea a 9 regiuni penitenciare , fiecare cu un centru de coordonare administrativă

Clasificarea unităților în funcție de capacitatea de cazare și nivelul de securitate

Reducerea regimurilor de detenție la doar două: „uși deschise” și „uși închise”

Posibile diferențe salariale în funcție de nivelul unității, deși momentan nu se aplică

Sindicatele acuză "dezorganizarea Poliției Penitenciare"

Sindicatele din Poliția Penitenciară au fost informate despre proiect, însă au exprimat rezerve serioase, avertizând că o reformă grăbită, fără consultare reală, ar putea afecta drepturile personalului și condițiile de lucru.

"Sindicatele nu si-au dat acordul pe acest plan de reorganizare cu atât mai mult cu cât nu a fost însoțit de analize clare care să indice economii bugetare și nici o optimizare concretă a activităților din sistemul penitenciar. SNPP apreciază că acest plan va adânci deficitul bugetar si își va evalua in organele de conducere modalitățile de reacție sindicală la care se va recurge in comun cu celelalte organizații sindicale. Pe durata întâlnirii ANP a transmis sindicatelor spre consultare proiectul de HG asumat si care va fi pus in transparenta decizionala", a transmis SNPP.

Mai mult, sindicaliștii suțin că Administrația Penitenciarelor a trimis pe ascuns la Ministerul Justiției un proiect de modificare a Statutului polițistului de penitenciare, care ar afecta dreptul angajaților la chirie. Gestul a fost calificat drept o lipsă gravă de transparență și o întoarcere la practici dinainte de 1989.