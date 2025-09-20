Conform DNA, la data de 4 mai 2025, Singh Bhupinder ar fi acceptat promisiunea, direct şi pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăţi comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, şi anume atribuirea preferenţială, prin achiziţie directă, a unui contract de achiziţie publică cu societatea menţionată anterior constând în lucrări de reparaţii la etajul şase al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, în valoare de 900.400 lei, fără TVA.

Cu ocazia efectuării percheziţiilor, organele de anchetă au găsit la domiciliul lui Singh Bhupinder mai multe sume de bani care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: 28.890 euro, 96.200 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci şi 5.000 forinţi.

Suspiciuni multiple, legături la nivel înalt

Cunoscut pentru activitatea sa în chirurgia plastică și pentru rolul de consilier onorific în Ministerul Sănătății, în mandatul lui Alexandru Rafila, Bhupinder ar fi finul lui Ion Mocioalcă, baron PSD din Caraș Severin și vicepreședinte al Curții de Conturi.