antităţi impresionate de produse alimentare şi de curăţenie au fost găsite la domiciliile inculpaţilor din dosarul privind furtul alimentelor din creşele din Ploieşti, reiese din motivarea Curţii de Apel Ploieşti, care a dispus punerea în libertate a fostei şefe a Centrului Creşe, Angelica Fodor, invocând încălcarea competenţei DNA.



Potrivit documentului, în procesul-verbal de percheziţie întocmit cu privire la domiciliul unde locuieşte inculpata Angelica Fodor sunt enumerate bunurile identificate în incinta locuinţei, dar şi în pod, în beci, în curtea şi în anexa locuinţei.



Astfel, sunt menţionate, printre altele, 34 de pachete de cafea de diferite sortimente şi gramaje, 18 litri de ulei, zeci de borcane şi cutii de conserve de legume şi compoturi, 36 pungi de zahăr, 15 pungi de orez, 55 plicuri Delikat, 85 plicuri Borş Magic, 29 cutii sare iodată, 20 litri lapte Dorna, 88 prosoape hârtie, zeci de sticle de detergent de vase, detergent de geamuri, 29 bucăţi, Domestos, dezinfectanţi, săpunuri şi produse folosite la curăţenie, precum şi agende cu însemnări şi calcule de bani.



De asemenea, în podul casei au fost găsite un aspirator, un feliator, o maşină de tocat carne, iar în curtea locuinţei a fost identificat un frigider Heinner ce conţinea carne congelată de diverse sortimente.



În plus, într-o anexă, anchetatorii au găsit cantităţi importante de dulciuri, între care 41 Kinder Delice, 120 Kinder Happy Hippo, 19 croissante, 58 napolitane, cutii de bomboane de ciocolată.



În locuinţa inculpatei au fost identificate şi sume de bani: 13.150 lei, 21. 775 euro, 100 dolari.



"Faptul că practica sustragerii de bunuri era generalizată la nivelul inclusiv al creşelor din subordine rezultă şi din procesele-verbale de percheziţie domiciliară la alţi coinculpaţi din dosar", se arată în documentul care enumeră, pe larg, cantităţile de produse găsite la celelalte adrese verificate în dosar.



"Referitor la percheziţia domiciliară, susţine că s-au găsit anumite bunuri în legătură cu care inculpata a avut nişte explicaţii de dat. Erau anumite bunuri expirate şi alte alimente despre care inculpata a arătat că le-a cumpărat pentru a le duce la mânăstirea din Valea Plopului. Simpla prezenţă a acestor produse nu poate conduce la concluzia că s-a săvârşit infracţiunea de delapidare pentru care inculpata este cercetată. Tot cu ocazia percheziţiei s-a găsit o sumă mare de bani, 21.000 euro, însă aceasta nu era a inculpatei. Ginerele inculpatei domiciliază în acelaşi imobil cu aceasta şi are mai multe probleme grave de sănătate, ce rezultă din documentele depuse la dosarul cauzei, ce necesită prezenţă permanentă la Paris, unde urmează acum tratamentul medical. Fiica şi ginerele inculpatei au nişte venituri foarte bune şi de aceea şi-au permis să urmeze tratamentul în Paris şi aveau această sumă de bani în domiciliu", a arătat, conform motivării, unul dintre avocaţii Angelicăi Fodor.



De asemenea, apărătorul acesteia insinuează că dosarul ar avea legătură cu faptul că inculpata nu a ieşit la pensie, fiind numită temporar, pentru încă un an, până la concurs.



"Inculpata are 65 de ani şi trebuia să se pensioneze. În data de 23.08.2021 apare o dispoziţie prin care inculpata este numită temporar, pe un an de zile, până la concurs. Probabil că cineva 's-a supărat' că inculpata nu a ieşit la pensie şi după o lună de zile 's-a întâmplat' ca unitatea de parchet să se sesizeze din oficiu cu privire la fapte de înşelăciune, fals, uz de fals etc. (...) Inculpata contestatoare ... , având ultimul cuvânt, arată că îi pare rău de situaţia în care se află. Trebuia să iasă la pensie. Ştia că urma să se dea aceasta ordonanţă, iar un alt director nu ar fi ştiut despre ce este vorba. Consideră că bunătatea se plăteşte", se menţionează în document.



Totodată, Parchetul a arătat, cu privire la infracţiunea de luare de mită, că Angelica Fodor are cheltuieli lunare cu mult mai mari decât veniturile realizate.



"Din procesele-verbale de redare a convorbirilor telefonice şi a SMS -urilor a rezultat faptul că în decursul lunii octombrie ... nu a cheltuit sume de bani din contul bancar în care îşi primeşte veniturile salariale, dar a cheltuit sume mari cash (ex. a cumpărat pentru nepoata sa încălţăminte sport marca Balenciaga în sumă de 600 euro, încălţăminte pentru ea de 300 de euro şi produse cosmetice în sumă de 2.000 lei. De asemenea, inculpata ... merge de 2 ori pe săptămână la şedinţe de masaj şi proceduri)", a menţionat Parchetul. Instanţa a precizat că raţionamentul nu poate fi primit pentru că nu s-a probat faptul că acele cheltuieli ar fi fost făcute din bani proveniţi din mită.



Un număr de 20 de percheziţii au fost efectuate în acest dosar la sediile a şapte instituţii publice şi la domiciliile a 13 persoane angajate în cadrul acestora, bănuite de săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi de serviciu. În urma descinderilor, 26 de persoane au fost duse la audieri, a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) într-un comunicat.



"Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2017 şi până în prezent, 6 persoane având calitatea de administrator a unor instituţii publice şi o persoană având calitatea de director şi-ar fi însuşit produse alimentare destinate preparării hranei copiilor, dar şi produse pentru igienizarea spaţiilor unde se desfăşurau activităţile antepreşcolare. De asemenea, în aceeaşi perioadă una din persoanele bănuite ar fi oferit diverse sume de bani în mod repetat şi bunuri materiale pentru a nu fi luate măsuri împotriva acestora şi totodată ar fi pretins sume de bani pentru înscrierea copiilor la creşă", precizează comunicatul citat.



În urma percheziţiilor a fost ridicată o cantitate însemnată de bunuri, care ar fi provenit din activitatea infracţională, dar şi 28.105 euro şi 18.864 de lei, se arată în document.



Până la acest moment s-a estimat un prejudiciu de aproximativ 200.000 de lei.



În urma administrării probatoriului au fost reţinute pentru 24 de ore cinci femei cu vârste cuprinse între 33 şi 65 de ani, între care directoarea Centrului Creşe din municipiul Ploieşti, Angelica Fodor, care a fost arestată preventiv pentru 30 de zile prin decizia Tribunalului Prahova. Decizia nu a fost definitivă, dar a fost executorie. În cazul celorlalte patru femei, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.



Între timp, Angelica Fodor a demisionat din funcţie.



Procurorii care au instrumentat acest dosar arată că, ulterior ridicării produselor alimentare din magazia unităţii, acestea se împărţeau în trei şi hrana era preparată cu ceea ce rămânea, persoane din cadrul creşelor afirmând: "copiii ăştia nu au văzut copan de la începutul anului" sau "îmi este milă de copiii ăştia că nu le dă să mănânce". Declaraţiile acestor persoane sunt consemnate în motivarea deciziei Tribunalului Prahova, care a dispus, pe fond, arestarea preventivă a Angelicăi Fodor.



Potrivit sursei citate, inculpata, pe parcursul mai multor ani, a creat un întreg mecanism prin care toate persoanele implicate ştiau exact implicaţiile activităţilor ilicite iar din creşe erau sustrase în special produse alimentare, în condiţiile în care aici sunt înscrişi copii cu vârste cuprinse între 11 luni şi 3 ani, care nu pot aprecia calitatea hranei oferite şi nici nu au capacitatea necesară să comunice faptul că într-o anumită zi nu au avut la masă carne, peşte, Kinder sau alte produse mai scumpe din meniul zilnic, scrie Agerpres.



Dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a fost declinat integral la DNA, după ce Curtea de Apel Ploieşti a desfiinţat mandatul de arestare preventivă emis pe numele lui Fodor, invocând încălcarea competenţei DNA.