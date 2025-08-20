Chiar înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale din România, fosta judecătoare Camelia Bogdan a stat două luni la Paris. Mai exact, între martie și mai 2025.

Șederea a fost asigurată în baza bursei acordate de guvernul francez - încă o dovadă, dacă mai era nevoie, a amestecului Franței lui Emmanuel Macron în România.

Cine este Camelia Bogdan, săgeata lui Coldea

Camelia Bogdan a fost implicată în unele dintre cele mai importante dosare din justiție, în perioada în care aceasta se afla sub controlul lui Coldea. A fost exclusă din magistratură pentru abuzuri în exercitarea funcției.

Și totuși, deși a fost sancționată de mai multe ori și dată afară definitiv din justiție, iată că fosta judecătoare este în continuare susținută de guvernul francez.

Se pare că bursa primită de la ambasadă i-a oferit nu doar cazarea în Franța, ci și o importantă sumă de bani: peste 2.000 Euro lunar.