„Din punct de vedere la gravității faptelor, judecătorul de cameră preliminară reține că infracțiunea pentru care s-a dispus această trimitere în judecată este o infracțiune de un pericol social foarte ridicat, în ciuda limitelor de pedeapsă reduse pe care le-a prevăzut legiuitorul.

În acest sens se induce un sentiment generalizat de teamă și nesiguranță la nivelul societății în cadrul anumitor grupuri, în special în cazul în care acesta ar fi lăsat în stare de libertate, fără nicio măsură preventivă,” se arată în motivarea magistraților, obținută în exclusivitate de către Realitatea Plus.

Decizia nu este definitivă. Potrivit surselor Realitatea Plus, avocații lui Călin Georgescu se vor prezenta săptămâna viitoare în fața magistraților de la Tribunalul București, care vor decide în mod definitiv dacă măsura controlului judiciar va fi menținută sau ridicată.

