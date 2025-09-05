Cum a motivat judecătorul prelungirea controlului judiciar pentru Călin Georgescu? Pericolul social ar fi disproporțional față de limitele de pedeapsă prea mici impuse de lege

Avocații lui Călin Georgescu vor contesta măsura la instanța superioară
Realitatea Plus a prezentat, în exclusivitate, motivarea magistraților Judecătoriei Sectorului 1 de a prelungii cu 60 de zile măsura controlului judiciar pentru Călin Georgescu. Potrivit documentului, judecătorul de cameră preliminară a invocat un presupus impact social mai mare în cazul în care candidatul eliminat de sistem ar fi cercetat în libertate.

„Din punct de vedere la gravității faptelor, judecătorul de cameră preliminară reține că infracțiunea pentru care s-a dispus această trimitere în judecată este o infracțiune de un pericol social foarte ridicat, în ciuda limitelor de pedeapsă reduse pe care le-a prevăzut legiuitorul.

În acest sens se induce un sentiment generalizat de teamă și nesiguranță la nivelul societății în cadrul anumitor grupuri, în special în cazul în care acesta ar fi lăsat în stare de libertate, fără nicio măsură preventivă,” se arată în motivarea magistraților, obținută în exclusivitate de către Realitatea Plus.

Decizia nu este definitivă. Potrivit surselor Realitatea Plus, avocații lui Călin Georgescu se vor prezenta săptămâna viitoare în fața magistraților de la Tribunalul București, care vor decide în mod definitiv dacă măsura controlului judiciar va fi menținută sau ridicată.

