Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și fost primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a petrecut concediul în afara țării.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, procurorul de caz l-a lăsat să plece pentru două săptămâni în vacanță.

Astăzi, însă, Piedone s-a prezentat la secția de poliție din Bragadiru, pentru semnarea controlului judiciar.

"Da, am fost în concediu. M-am relaxat puțin cu soția", a spus Cristian Popescu Piedone, la sosirea la sediul poliției. Întrebt dacă a fost în străinătate, acesta a replicat: "E secretul nostru."" În plus, întrebat dacă l-a lăsat procurorul să părăsească țara, fostul șef ANPC a declarat: "Bineînțeles!"