Berbec (21 Martie – 19 Aprilie)

Ziua Indragostitilor este totul despre a iesi, draga Berbec. Ai o cantitate mare de energie in sectorul socializarii chiar acum, asa ca poate doresti sa iti prezinti partenerul in oras pentru ca toti sa il vada. Luna in Sagetatorul infocat te face sa te simti insufletit si gata de plecare. Daca esti singur, toti ochii vor fi atintiti asupra ta. Petrece timp unde poti fi vazut. Vei arata foarte atractiv pentru altii in acel moment.

Taur (20 Aprilie – 20 Mai)

Anul acesta, Ziua Indragostitilor va fi despre tine si partenerul tau, draga Taur, intr-un loc in care te simti cel mai confortabil. Luna din sectorul acasa inseamna ca iti vei dori o noapte mai senzuala acasa. Venus, planeta ta conducatoare, se afla in casa a IX-a a calatoriilor pe distante lungi si a locurilor straine. Daca planuiesti o seara romantica, incearca o reteta exotica pe care nu ai gatit-o niciodata pana acum sau un vin dintr-o tara indepartata.

Gemeni (21 Mai – 20 Iunie)

Scoate piesa ta preferata de lenjerie, draga Gemeni. Vei avea nevoie de ea in aceasta Zi a Indragostitilor, deoarece vei avea un grup de planete care iti activeaza Casa Sexului. Arata ca o zi plina de senzualitate. Sari peste cina si mergi direct in pat. Apetitul tau sexual (si atractia) este la cote maxime. Te asteapta o noapte de placere.