Horoscop 3 octombrie. Zodia care trage LOZUL cel mare! Noroc pe toate planurile pentru unii nativi

Berbec



Iti petreci intreaga zi la job. Se intampla ceva important pentru viitorul tau profesional. Va trebui sa te concentrezi asupra a ceea ce lucrezi si sa faci tot posibilul sa se termine cu bine.



Taur



Incearca sa fii mai rabdator cu oamenii din jur si sa te gandesti ca nimeni nu este perfect si poate de aceea unii gresesc. Chiar si tu mai faci erori, desi nu-ti place sa recunosti.



Gemeni



Nu asculta toate barfele de la birou. Nu esti tu vinovatul, ci gura lumii care nu poate fi inchisa. Mai bine te-ai gandi la viata ta personala in loc sa iei in seama toate rautatile.



Rac



Fii mai atent la cheltuielile pe care le faci in aceste zile pentru a nu te indatora mai mult decat este cazul. Incearca sa faci economie in tot, de la mancare pana la haine sau accesorii.



Leu



Nu prea ai chef de munca, asa ca eviti orice sendinta stabilita pentru astazi. Nu va fi prea bine la locul de munca, insa iti va fi tie, deoarece scapi de situatiile mai stresante.



Fecioara



Nu conteaza ca prietenii tai au probleme sau pur si simplu multa treaba, tu vrei sa iesi in oras si astazi vei da zeci de telefoane pana vei gasi pe cineva disponibil.



Balanta



Oricat de mult ai avea de lucru, nu uita ca partenerul de viata are nevoie de atentia ta, fa tot posibilul sa ajungi seara mai devreme pentru a nu agrava situatia.



Scorpion



Ai o zi incarcata, cu multe probleme de rezolvat la serviciu si acasa. Esti o persoana ambitioasa, asa ca le vei duce pe toate la sfarsit.



Sagetator



Ai planuri mari de viitor, vrei sa incepi o noua afacere, vrei sa faci niste schimbari si în viata personala. Ia-o încet, ai tot timpul!



Capricorn



Astazi ai o zi buna, te intelegi foarte bine cu colegii de munca si acasa atmosfera este foarte placuta, problemele mai vechi din relatie au fost rezolvate.



Varsator



De dimineata esti tot pe fuga. Iti este imposibil sa-ţi respecti programul. O solutie ar fi sa planifici treburile importante pentru alta data.



Pesti



Nu este pentru prima data cand constati ca partenerul are dreptate, dar nu poti renunta la orgolii, mereu vrei sa fie doar cum vrei tu.