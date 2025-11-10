Conform legislației franceze, detenția înainte de pronunțarea unei hotărâri în apel ar trebui să fie excepțională. Judecătorii vor evalua dacă Sarkozy prezintă un risc de fugă, ar putea exercita presiuni asupra martorilor sau ar putea obstrucționa justiția.

Dacă solicitarea sa va fi aprobată, Sarkozy ar putea părăsi închisoarea La Santé din Paris în câteva ore, sub supraveghere judiciară, arată AFP.

Fostul președinte nu a recunoscut niciodată acuzațiile, susținând că este victima unui „complot” care-l viza, de fapt, pe fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Sarkozy este primul fost șef de stat francez din epoca modernă care a ajuns în spatele gratiilor. El a fost încarcerat la 21 octombrie și a depus imediat o cerere de eliberare.