Volodimir Zelenski și-a încheiat joi, la Bruxelles, turul de forță început înainte cu o zi pentru a reînnoi apelul pentru ajutor în fața mari iofensive pregătite de Federația Rusă. După Londra, Paris, președintele Ucrainei a ajuns în capitala Belgiei pentru a ține un discurs parlamentarilor europeni.

Cel mai important moment însă al vizitei sale la Bruxelles este șansa primită de a-și susține cauza direct în fața celor 27 de lideri ai statelor membre UE, aflați la Consiliul European pentru două zile.

În plus, Zelenski este primul șef de stat care vorbește de la tribuna PE în timp ce țara sa se află în război.

„Ne apărăm pe câmpul de luptă, noi, ucrainenii, împreună cu voi. Ucraina, împreună cu Europa, se apără împotriva celei mai mari forțe antieuropene din lumea modernă", a declarat Zelenski în discursul în care a mulțumit Parlamentului European pentru ajutorul pe care țara sa îl primește din partea UE pentru a se apăra împotriva invaziei rusești.

