Vladimir Putin poate să candideze din nou şi să rămână la putere

Ne spune mai multe corespondentul RRA la Moscova, Alexandr Beleavschi: "Lovitură de teatru astăzi, în Duma de Stat a Rusiei, unde preşedintele Vladimir Putin, a cărui vizită în parlament nu a fost anunţată anterior, a susţinut amendamentul la Constituţie privind recalcularea de la zero a numărului de mandate prezidenţiale dacă Legea amendamentelor la Constituţie, după aprobarea ei de către cele două camere parlamentare, va fi avizată de Curtea Constituţională şi aprobată la plebiscitul din 22 aprilie, notează România Actualități.

Amendamentul îi permite să candideze din nou în 2024 şi în 2030. Vladimir Putin: "Consider şi sunt profund convins că verticala prezidenţială puternică este absolut necesară pentru ţara noastră, pentru Rusia. Situaţia de azi în economie, cum tocmai am spus - şi nu numai în economie, în sfera securităţii - ne-o reamintesc o dată în plus." Un alt motiv invocat de preşedintele Putin este politica occidentală de descurajare a Rusiei.

În scurtul său discurs, preşedintele Putin s-a pronunţat împotriva prelungirii actualului său mandat prezidenţial, împotriva eliminării restricţiilor la numărul de mandate prezidenţiale deţinute de aceeaşi persoană, ca şi împotriva organizării de alegeri parlamentare anticipate."