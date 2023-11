Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns sâmbătă la Kiev într-o vizită care nu fusese anunţată oficial, a scris deputatul ucrainean Iaroslav Jelezniak într-un mesaj pe canalul său de Telegram, preluat de Reuters.



Şefa executivului european urmează să ţină un discurs în parlamentul Ucrainei, precizează mesajul.

⚡️President of the European Commission Ursula von der Leyen arrived in Kyiv, — People's Deputy Yaroslav Zhelezniak shared this news.



"We are waiting for her speech in the Parliament," — the people's deputy wrote.



