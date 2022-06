Ca în fiecare an, parada a fost interzisă de către autorități. Asta nu i-a oprit pe oameni să se mobilizeze, iar sute de oameni au ieșit pe străzi fluturând steaguri în culorile curcubeului și au scandat pentru drepturile persoanelor homosexuale. Peste 200 de persoane au fost arestate ca urmare a marșului.

5/. Unconfirmed reports that 150+ ppl have been detained at #IstanbulPride The courage of #pride marchers in the face of repression is the one silver lining in what has been yet another dark day for LGBTI+ groups in #Turkey #Pride2022 #PrideMonth #Pride pic.twitter.com/7LB2b6If5E

Conform presei locale, razia polițiștilor a început chiar înainte ca oamenii să înceapă marșul pe străzi. Ei au arestat oameni „la întâmplare” din mai multe baruri aflate lângă emblematica piață Taksim din centrul orașului. Jurnaliștii prezenți spun că jandarmii au încercat să-i oprească pe cei care voiau să filmeze arestările.

Turkey will not find peace, will not be able to step into the 21st century for as long as it tries to shut down Pride.



Turkey cannot forever be on the wrong side of history. I hope everyone on the streets today stays safe - you will overcome!pic.twitter.com/P11KQtEUUA