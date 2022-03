Acoperișurile caselor și numeroase mașini au fost luate pe sus de rafalele puternice. Și stâlpi de electricitate sau copaci au fost doborâți de furtuni.

În Texas, la Round Rock, o tornadă a distrus un mall, un restaurant, o bancă și a ridicat în aer mașinile din parcarea unui supermarket.

Și în orașul Jacksboro, un liceu și o școală elementară au fost distruse complet.

După ce au lăsat prăpăd în urma lor, tornadele s-au îndreptat spre Louisiana, Mississippi și Alabama.

Round Rock, in Texas, is home to around 120,000 people and has been left in ruins following the tornadoes and thunderstorms.



