VIDEO - Manifestații de amploare în Franța - Legea care a scos oamenii în stradă

Mii de persoane au defilat sâmbătă pentru a treia săptămână la rând pe străzile din Paris şi din alte oraşe din Franţa pentru a denunţa un proiect de lege privind securitatea, pe care îl consideră un atac la adresa libertăţilor, relatează AFP.

Ultimele două manifestaţii s-au soldat cu incidente violente şi cu ciocniri între forţele de ordine şi manifestanţi calificaţi de autorităţi drept \"ultraşi sau \"vandali\", în special la Paris.

De această dată, colectivul de sindicate şi de asociaţii aflat la originea protestelor nu a făcut apel la o manifestaţie în capitală, însă altele au decis totuşi să organizeze o defilare la Paris.



Adunaţi în spatele unui banner uriaş pe care era scris \"Stop liberticidului! Stop islamofobiei!\", mii de manifestanţi au început să defileze în cursul după-amiezii pe ploaie şi sub supravegherea unor importante efective de forţe de ordine.



La scurt timp de la începerea manifestaţiei la Paris, Ministerul de Interne a anunţat deja că a făcut 50 de reţineri.

Adoptat de deputaţi, proiectul de lege privind securitatea globală stârneşte de mai multe săptămâni critici puternice din partea stângii, a unor jurnalişti şi a unor ONG-uri de apărare a libertăţilor.



Este vizat în special articolul 24, care penalizează difuzarea rău-intenţionată de imagini cu forţele de ordine.



Proiectul de lege este acuzat de detractorii săi că încalcă libertăţile presei, de expresie şi de manifestare şi că introduce "instrumente de supraveghere în masă". Aceste critici s-au intensificat după apariţia unor imagini cu bătaia aplicată de poliţişti unui producător de muzică de culoare, la 21 noiembrie.

În faţa furiei declanşate de articolul 24, guvernul a lăsat în cele din urmă pe seama parlamentului decizia de a găsi o nouă formulare, în contextul în care proiectul trebuie să ajungă la Senat în ianuarie.

Violence and clashes have erupted in #Paris between the police and a group protesters due to #GlobalSecurityBill proposed by the French government.#StopLoiSecuriteGlobale #ViolencesPolicieres #MarcheDesLibertes #DarmaninDemission



