Vicele JD Vance afirmă că moartea femeii împuşcate de agenţi de imigrare este ”o tragedie provocată de ea însăşi”

Vicele JD Vance afirmă că moartea femeii împuşcate de agenţi de imigrare este ”o tragedie provocată de ea însăşi”
Vicele JD Vance afirmă că moartea femeii împuşcate de agenţi de imigrare este ”o tragedie provocată de ea însăşi”

Vicepreședintele american JD Vance consideră că moartea lui Renee Nicole Good, după ce a fost împușcată de un agent de imigrări la Minneapolis, a fost ”o tragedie provocată de ea însăşi”. Într-un mesaj pe X, Vance le-a transmis tuturor agenților de la imigrații că atât el și Donald Trump, cât și întreaga administrație, sunt de partea lor.

”Puteţi accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în acelaşi timp că este o tragedie provocată de ea însăşi”, a postat JD Vance pe X, miercuri seara.

Vance şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul faţă de agenţii de imigrări: ”Vreau ca fiecare ofiţer ICE să ştie că preşedintele, vicepreşedintele şi întreaga administraţie îi susţin”.

Și fostul vicepreşedinte Mike Pence a declarat pentru CNN că doreşte să vadă ”mai mult sprijin din partea oficialilor locali şi statali pentru agenţii de imigrări care fac o muncă foarte grea”.

Şcolile publice din Minneapolis, închise joi şi vineri

”Din motive de precauţie, joi, 8 ianuarie, şi vineri, 9 ianuarie, nu se vor ţine cursuri din cauza problemelor de siguranţă legate de incidentele de astăzi din oraş”, se arată într-un anunţ postat pe site-ul administraţiei şcolilor publice, potrivit news.ro/.

Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, o explicaţie contrazisă însă de primarul democrat al oraşului, relatează AFP şi Reuters.