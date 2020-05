Vești extrem de bune de la Oxford - Un cercetător promite că vaccinul pentru coronavirus ar putea fi gata în iunie

Sir John Bell, un cercetator britanic, a marturisit pentru presa din Marea Britanie ca la Oxford exista sanse foarte bune ca un vaccin sa fie gata chiar la inceputul lunii iunie a acestui an.

Cercetatorii spera sa stranga suficiente date pana atunci pentru a trece in faza a doua, cea a testarii propriu zise a vaccinului si sa-i testeze eficacitatea, scrie nbcnews.com.

Bell spune ca este o cursa contra contrometru pentru a scoate noul vaccin insa siguranta sa va ramane pe primul loc, astfel ca trebuie urmati cu mare atentie toti pasii. El spune ca grupul de cercetatori de la Oxford a realizat deja primele studii preclinice pe primate.

"Avem toate motivele sa credem ca eficacitatea vaccinului in sensul de a genera anticorpi puternici va fi OK. Ne concentram in principal pe studiile clinice", a declarat cercetatorul. "Printre ambitiile noastre se numara si faptul ca ne dorim ca acest vaccin sa devina acces unui numar cat mai mare de oameni din intreaga lume", a incheiat el.