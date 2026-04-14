Ursula von der Leyen susține eliminarea vetoului în deciziile UE. Victoria lui Peter Magyar în Ungaria schimbă regulile

Schimbare majoră în Uniunea Europeană după victoria lui Peter Magyar în Ungaria. După ani în care Budapesta a blocat decizii importante, președinta Comisiei Europene vine cu o propunere controversată, eliminarea dreptului de veto în politica externă.

Concret, asta înseamnă că un singur stat nu ar mai putea opri o decizie a Uniunii Europene. În loc de unanimitate, deciziile ar putea fi luate cu votul majorității statelor membre. Oficialii europeni spun că astfel s-ar evita blocajele și s-ar lua decizii mai rapid. Criticii avertizează, însă, că statele mai mici ar putea pierde din putere, iar controlul s-ar muta și mai mult la Bruxelles.

„Astăzi, Europa este maghiară, fără nicio îndoială. Poporul maghiar a vorbit și și-a revendicat calea europeană. Este o victorie pentru libertățile fundamentale. Vreau cu adevărat să-i spun poporului maghiar că ați reușit din nou, împotriva tuturor așteptărilor, așa cum ați făcut-o în 1956, când v-ați ridicat cu curaj (contra invaziei sovietice - n.r.). Așa cum ați făcut-o în 1989, când ați fost primii care ați tăiat sârma ghimpată care despărțea continentul nostru. Așadar, cu acest rezultat, Uniunea noastră este mai puternică, Uniunea noastră este mai unită. A fost o seară excepțională. 

Dar, cred că ar trebui să analizăm și lecțiile învățate în cadrul Uniunii Europene. De exemplu, cred că trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistematice, așa cum am văzut în trecut. Și ar trebui să folosim impulsul de acum pentru a avansa pe această temă. Dar astăzi, desigur, este o zi de sărbătoare. Așadar, vreau să reamintesc ce am spus odată într-un discurs către poporul maghiar. Suntem o singură familie. Povestea voastră este povestea noastră. Viitorul vostru este viitorul nostru. Și vom fi alături de voi la fiecare pas”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.