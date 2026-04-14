Concret, asta înseamnă că un singur stat nu ar mai putea opri o decizie a Uniunii Europene. În loc de unanimitate, deciziile ar putea fi luate cu votul majorității statelor membre. Oficialii europeni spun că astfel s-ar evita blocajele și s-ar lua decizii mai rapid. Criticii avertizează, însă, că statele mai mici ar putea pierde din putere, iar controlul s-ar muta și mai mult la Bruxelles.

Ursula von der Leyen, propunere controversată

„Astăzi, Europa este maghiară, fără nicio îndoială. Poporul maghiar a vorbit și și-a revendicat calea europeană. Este o victorie pentru libertățile fundamentale. Vreau cu adevărat să-i spun poporului maghiar că ați reușit din nou, împotriva tuturor așteptărilor, așa cum ați făcut-o în 1956, când v-ați ridicat cu curaj (contra invaziei sovietice - n.r.). Așa cum ați făcut-o în 1989, când ați fost primii care ați tăiat sârma ghimpată care despărțea continentul nostru. Așadar, cu acest rezultat, Uniunea noastră este mai puternică, Uniunea noastră este mai unită. A fost o seară excepțională.

Dar, cred că ar trebui să analizăm și lecțiile învățate în cadrul Uniunii Europene. De exemplu, cred că trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistematice, așa cum am văzut în trecut. Și ar trebui să folosim impulsul de acum pentru a avansa pe această temă. Dar astăzi, desigur, este o zi de sărbătoare. Așadar, vreau să reamintesc ce am spus odată într-un discurs către poporul maghiar. Suntem o singură familie. Povestea voastră este povestea noastră. Viitorul vostru este viitorul nostru. Și vom fi alături de voi la fiecare pas”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.