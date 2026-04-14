Potrivit datelor, Rich Starry este un petrolier de capacitate medie care transportă aproximativ 250.000 de barili de metanol. Încărcătura a fost preluată din ultimul port de escală, Hamriyah (Emiratele Arabe Unite). Nava a devenit țintă a sancțiunilor americane deoarece a fost folosită pentru transportul de țiței iranian.

Duminică, Donald Trump a anunțat că marina americană va bloca „toate navele care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, iar luni a adăugat că SUA vor bloca navele „care intră sau ies din porturile iraniene”.

Între timp, China a declarat marți că o blocadă americană în jurul porturilor iraniene este „periculoasă și iresponsabilă”, după ce președintele SUA a amenințat că va scufunda orice ambarcațiune care încearcă să plece sau să acosteze acolo.