Atac armat într-un liceu din Turcia: 16 oameni, dintre care 10 elevi, au fost răniți. Atacatorul și-a pus capăt zilelor - VIDEO

Atac armat în Turcia.
Un adolescent de 17 ani a deschis focul într-un liceu din Turcia rănind 16 persoane, majoritatea elevi. Atacul a avut loc la Liceul Profesional și Tehnic Anatolian Ahmet Koyuncu. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

Potrivit autorităților, atacatorul, fost elev al unității de învățământ, a intrat în incinta școlii și a tras la întâmplare, atât în curte, cât și în interiorul clădirii. Ulterior, acesta s-a sinucis folosind aceeași armă, o pușcă.

Atacul a început în curtea școlii și a continuat în interiorul clădirii

Conform informațiilor disponibile, tânărul a deschis focul inițial în exteriorul liceului, după care a pătruns în clădire, unde a continuat să tragă. În timpul incidentului, mai mulți elevi au fost luați ostatici, potrivit primelor date din anchetă. La fața locului au intervenit rapid echipe medicale, poliția și unități speciale, după apelurile de urgență.

Ministerul de Interne a anunțat că, în urma atacului, 16 persoane au fost rănite: 10 elevi, 4 profesori, un polițist și un angajat al cantinei școlii. Toate victimele au fost transportate la spitalul de stat din Siverek pentru îngrijiri medicale. Până în acest moment, nu au fost comunicate informații despre starea lor exactă.

Autoritățile spun că atacatorul era un fost elev și ar fi avut un conflict anterior

Guvernatorul Hasan Sildak a confirmat că atacatorul era un fost elev al liceului, născut în 2007. Potrivit unor informații preliminare, acesta ar fi avut anterior un conflict cu un prieten. Martorii spun că tânărul a intrat în curtea școlii cu o armă cu țeavă lungă și a început să tragă fără o țintă precisă. „A deschis focul mai întâi în curte și apoi direct asupra școlii”, a declarat un martor, conform presei internaționale.

Autoritățile turce au deschis o anchetă amplă pentru a stabili exact cum s-a produs atacul și ce l-a determinat pe tânăr să recurgă la acest gest.