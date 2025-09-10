Condamnând invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina şi faptul că „dependenţele sunt folosite fără milă ca arme”, şefa Comisiei Europene a spus că UE va trebui să devină mai dură pentru a se ridica la înălţimea aşteptărilor oamenilor obişnuiţi.

„Ei simt cum se schimbă terenul sub picioarele lor. Simt că lucrurile devin din ce în ce mai dificile...

Pur şi simplu nu putem aştepta să treacă această furtună. Vara aceasta ne-a arătat că nu avem timp pentru nostalgie.

În acest moment, se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială. Deci, da, Europa trebuie să lupte”, a afirmat Ursula von der Leyen, adăugând că Europa trebuie să aibă grijă de propria apărare şi securitate.