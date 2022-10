O retrospectivă majoră dedicată pictorului din Ţările de Jos a fost deschisă sâmbătă, culminând cu prezentarea tabloului "New York City 1", realizat în 1941. Această pictură a fost însă expusă cu susul în jos, a dezvăluit muzeul în această săptămână.



„Într-o fotografie din 1944 am văzut că tabloul se afla expus invers pe un şevalet şi m-a intrigat', a declarat sâmbătă Susanne Meyer-Buser, curatoarea expoziţiei, într-un interviu acordat cotidianului german Suddeutsche Zeitung.



Pictura, alcătuită din mai multe linii roşii, galbene şi albastre care se intersectează în unghiuri drepte, a fost apoi expusă la Moma din New York "un an mai târziu" cu susul în jos, explică Meyer-Buser.



Când a fost trimis muzeului din Dusseldorf, în 1980, tabloul a fost expus în acelaşi mod.



Eroarea ar fi putut fi cauzată de faptul că "pictura nu avea semnătură", potrivit lui Meyer-Buser.



Prin urmare, felul în care a fost expus a fost determinat de "numele artistului scris pe spatele ramei de către administratorul succesiunii" la momentul morţii lui Mondrian, în 1944.



Piet Mondrian, născut în 1872, a fost o figură marcantă a mişcării artistice din Ţările de Jos "De Stijl" ("Stilul"), cunoscută pentru liniile sale orizontale şi verticale şi pentru culorile sale primare.



În 1940, pictorul a plecat în Statele Unite la New York. Grilele rectilinii din picturile sale sunt inspirate de aspectul şi de zgârie-norii oraşului american.



Mondrian este celebru în întreaga lume pentru tabloul său "Victory Boogie Woogie", considerat una dintre cele mai importante picturi ale secolului XX.