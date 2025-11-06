Un român din Germania a mâzgălit zeci de svastici, cu propriul sânge, pe mașini și clădiri

Alerta a fost dată de un localinic (Profimedia)
Un român a fost arestat într-un oraș din centrul Germaniei, după ce a mâzgălit, cu prorpiul sânge, zeci de svastici pe mașini, cutii poștale și fațade de clădiri. În urma cerceătilor, polițiștii au stabilit că bărbatul era beat și sîngele provenea de la răni pe care i le-a provocat.

Poliția din Hanau, Germania, a anunțat că a reținut un bărbat de 31 de ani, cetățean român, suspectat că a pictat simboluri naziste cu propriul sânge pe aproape 50 de mașini, pe cutii poștale și pe zidurile unor clădiri din oraș, scrie Mediafax, citând Associated Press..

Incidentul a fost semnalat miercuri noapte, când un localnic a observat o zvastică desenată cu o substanță roșiatică pe capota unei mașini parcate.

Autoritățile au declanșat o amplă anchetă, iar joi după-amiază suspectul a fost arestat la domiciliul său din Hanau, după ce a fost identificat cu ajutorul unui martor. Bărbatul era „puternic sub influența alcoolului” în momentul reținerii și avea răni auto-provocate.

Cel mai probabil, motivul supărării sale era legat de locul de muncă.

Afișarea simbolurilor naziste, inclusiv a zvasticii, este interzisă prin lege în Germania.

 