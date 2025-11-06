Poliția din Hanau, Germania, a anunțat că a reținut un bărbat de 31 de ani, cetățean român, suspectat că a pictat simboluri naziste cu propriul sânge pe aproape 50 de mașini, pe cutii poștale și pe zidurile unor clădiri din oraș, scrie Mediafax, citând Associated Press..

Incidentul a fost semnalat miercuri noapte, când un localnic a observat o zvastică desenată cu o substanță roșiatică pe capota unei mașini parcate.

Autoritățile au declanșat o amplă anchetă, iar joi după-amiază suspectul a fost arestat la domiciliul său din Hanau, după ce a fost identificat cu ajutorul unui martor. Bărbatul era „puternic sub influența alcoolului” în momentul reținerii și avea răni auto-provocate.

Cel mai probabil, motivul supărării sale era legat de locul de muncă.

Afișarea simbolurilor naziste, inclusiv a zvasticii, este interzisă prin lege în Germania.