Bărbatul a fost surprins chiar în timp ce alimenta flăcările într-o zonă muntoasă din sud-vestul Italiei. Echipajele de intervenție au fost nevoite să folosească avioane și elicoptere pentru stingerea focului puternic.

Făptașul nu este la prima abatere, acesta a mai fost închis pentru că a provocat un incendiu în 2017.

Unul dintre cei acuzaţi că au provocat incendii de vegetaţie este un român care a acţionat în provincia Caserta. Potrivit sursei citate, incendiul provocat de român s-a apropiat periculos de oraşele Casapulla şi Caserta.

Incendiul a devenit atât de puternic, încât autoritățile au fost obligate să apeleze la avioane şi elicoptere pentru a menţine flăcările sub control.

Din acest motiv s-a considerat că românul poate dezvolta un comportament periculos şi astfel a fost transportat la închisoarea din Santa Maria Capua Vetere.

