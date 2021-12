Totul a început când Simao Peixoto a fost criticat de fostul consilier municipal Erineu Da Silva, pentru felul în care a gestionat cel mai mare complex turistic din oraş. Iar atunci când Da Silva l-a ameninţat pe edil cu bătaia, acesta din urmă nu a stat pe gânduri şi l-a provocat la o confruntare de MMA, un sport foarte popular în Brazilia. O luptă ca la carte, într-un ring de MMA, cu un arbitru şi public adunat în sală, a avut loc duminică seara. Imediat ce a intrat în ring, primarul a început să-şi provoace adversarul, trecându-şi degetul arătător pe sub bărbie, mimând un gest în zona gâtului.

La bustul gol şi purtând mănuşi de MMA, cei doi bărbaţi s-au repezit unul asupra celuilalt. Primarul a ajuns la podea de două ori, însă a fost declarat câştigător la puncte după cele trei runde ale meciului. Epuizaţi,la finalul luptei, cei doi rivali s-au îmbrăţişat, într-un ultim gest de sportivitate.



Un viceprimar a susţinut ulterior într-un videoclip că primarul şi Da Silva erau "prieteni" şi că provocările fostului consilier municipal au fost doar o "strategie de marketing".

Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador



Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor



