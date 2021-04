Într-un interviu acordat postului egiptean de televiziune Sada El-Balad, Osama Rabie a declarat: „Va fi calculat nivelul pierderilor şi al pagubelor, precum şi consumul dragelor. Estimările se ridică la un miliard de dolari, este dreptul ţării noastre”.

„Nava va rămâne în zona Marilor Lacuri până când se va finaliza investigaţia”, a afirmat preşedintele Autorităţii Canalului Suez. Acesta a anunţat că investigatorii pun întrebări echipajului pentru a afla cum s-a produs incidentul.

Compania britanică Lloyd’s of London se aşteaptă la „pierderi masive” în urma incidentului, posibil la nivelul de 100 de milioane de dolari sau mai mult. Proprietarul nipon al Ever Given a declarat că nu a primit reclamaţii şi nu a fost chemat în judecată pentru blocajul navei.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude’ a scăzut miercuri cu 1,39 dolari, la 59,16 dolari, în urma normalizării traficului naval prin Canalul Suez.

Nava Ever Given, sub pavilion panamez, cu o lungime de 400 de metri, a eşuat marţea trecută pe diagonala canalului, din cauza vântului puternic însoţit de o furtună de nisip care a redus vizibilitatea, blocând ambele sensuri de navigaţie. Conform Autorităţii Canalului Suez (SCA), traficul naval prin Canalul Suez a fost reluat luni, după ranfluarea Ever Given

La bursa ICE Futures din Londra, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna mai a scăzut miercuri cu 0,60 dolari, la 63,54 dolari.

Canalul Suez, care leagă Mediterana de Marea Roşie, asigură cea mai scurtă rută de transport maritim între Asia şi Europa. În 2020, au trecut prin această cale maritimă cel puţin 18.840 de nave.