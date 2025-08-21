Judecătorul Fred Biery a emis o ordonanță preliminară care interzice aplicarea legii contestate de familii de elevi aparținând unor confesiuni religioase diverse, scrie Le Monde.

Legea „se pronunță în mod inadmisibil asupra unor chestiuni teologice și favorizează oficial confesiunile creștine în detrimentul celorlalte”, a notat magistratul în motivarea care se întinde pe 55 de pagini.

Afișarea celor zece porunci în sălile de clasă este „susceptibilă să transmită un mesaj de excludere și să creeze o povară spirituală” pentru copii, oferindu-le sentimentul că sunt „străini care nu aparțin propriei lor comunități școlare”, a mai argumentat acesta.

În noimebrie anul trecut, un judecător federal a blocat o lege similară în Louisiana, un alt stat conservator din sudul SUA, invocând prevederea constituțională din Primul Amendament, care interzice instituirea unei religii naționale și favorizarea unei religii în detrimentul alteia.