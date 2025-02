Incidentul a avut loc într-o gară aglomerată din Paris. Potrivit martorilor, o persoană care se afla în gară la acel moment a fost și ea rănită de gloanțe. Autoritățile au stabilit ulterior că arma, care a provocat reacția ofițerilor, era de fapt una de jucărie.

În gară a fost instituit un perimetru de securitate, iar accesul a fost restricționat timp de o oră.

A man drawing Nazi symbols at a train station in Paris has been shot by security forces.



When he was confronted, he pulled a fake gun and pointed it at the officers. It turned out to be a bad idea. pic.twitter.com/B70vrgJIlN