Un avion militar s-a prăbușit peste un bloc de nouă etaje în Rusia. Imediat după prăbușire, martorii spun că au auzit mai multe explozii, iar clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Ministerul rus al Apărării a declarat că accidentul a avut loc în timpul unui zbor de antrenament.

În acest moment, numărul victimelor este necunoscut.

Cauza prăbușirii avionului militar din sudul Rusiei a fost incendiul unui motor în timpul decolare, a anunțat Ministerul rus al Apărării.

Piloţii au ieşit din avion înainte ca acesta să se prăbuşească în apropierea unui bloc din Yeysk, care se află chiar peste Marea Azov faţă de Ucraina, a declarat ministerul.

Ministerul mai susţine că combustibilul aeronavei Su-34 s-a aprins în curtea unei zone rezidenţiale, relatează agenţiile de presă ruse.

Footage is circulating of what is reportedly the aftermath of a Russian Su-34 crashing into a block of flats in the city of Yeysk in Krasnodar Territory



Judging by the bangs, it was loaded up with ammunition



The pilot apparently managed to eject pic.twitter.com/AZmPBHsADX