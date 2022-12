Ucrainenii au, de obicei, Crăciunul pe 7 ianuarie, la fel ca și rușii. Dar anul acesta, au decis să sărbătorească în acelați timp cu restul Occidentului. Au primit binecuvântarea bisericii lor locale și au început spectacolele în Bucha, orașul ucrainean în care a avut loc masacrul în masă în luna martie.

Supraviețuitorii din Bucha, orașul ce va rămâne pentru totdeauna cu urmele masacrului făcut de ruși, merg înainte și se pregătesc în aceste zile și de sărbătoarea de Crăciun. Este o șansă de a sărbători supraviețuirea tradițiilor ucrainene.

O femeie mărturisește că nu se simte bine încă pentru atmosfera de Crăciun, însă pentru copii este important să sărbătorească Nașterea Domnului, cu serbări la care să participe cei mici și adolescenții.

Sașa, care studiază pianul, afirmă că este bucuros de sărbătoarea Crăciunului și foarte mândru că este ucrainean

„Când îmi pun portul tradițional mă simt foarte ucrainean. Simt cultura ucraineană bogată, mă simt foarte mândru că m-am născut aici”, spune Sașa.

Iar două fete îmbrăcate în costume tradiționale, care participă la serbare, spun că „am avut șase luni de pregătiri foarte dificile pentru acest spectacol ținut într-un adăpost fără lumini. Am continuat pentru că am vrut să ne arătăm talentul”.

În centrul Kievului a fost amenajat un brad de Crăciun, luminat în culorile Ucrainei.

Ukraine’s main Christmas Tree in Kyiv lit up with blue and yellow. Christmas means hope. And Ukraine has one hope. This is victory. pic.twitter.com/ZqUdR475sf