Twitter a reărpărut în SUA, dar fără Elon Musk: „Treci peste X. Pasărea s-a întors”

Bătălie juridică pentru cel mai celebru nume din social media: startupul Operation Bluebird a lansat platforma Twitter.now, provocând direct gigantul X Corp. Inițiativa marchează o încercare îndrăzneață de a recupera brandul Twitter, într-un moment în care drepturile asupra mărcii sunt disputate aprins în instanță.
O fostă echipă de conducere din epoca de aur a rețelei sociale Twitter încearcă o manevră îndrăzneață de recuperare a celebrului brand. Sub numele Operation Bluebird, startupul cofondat de Stephen Coates (fost consilier juridic general al platformei originale) a lansat oficial Twitter.now, un serviciu conceput ca alternativă directă la X, rețeaua administrată de Elon Musk.
Mesajul de lansare transmis pe LinkedIn de Coates este direct: „Treci peste X. Pasărea s-a întors”. Deși folosește un nume consacrat, noua platformă nu își propune să replice vechea interfață, ci să aducă un model complet nou de moderare și organizare a fluxului de informații.
Războiul pentru marca pe care Elon Musk a renunțat să o mai folosească
Inițiativa Operation Bluebird a început în decembrie 2025, când echipa a cerut Oficiului pentru Brevete și Mărci din SUA (USPTO) să anuleze drepturile X Corp. asupra denumirilor „Twitter” și „tweet”. Argumentul central al startupului a fost simplu: prin trecerea totală la brandingul „X”, Elon Musk a abandonat comercial fostul brand.
Reacția X Corp. a fost o acțiune în instanță pentru a bloca lansarea noului proiect sub acuzația de încălcare a drepturilor de autor. Totuși, judecătorul american Colm Connolly a emis o decizie preliminară favorabilă startupului, confirmând ipoteza că X ar fi renunțat de facto la proprietatea intelectuală asupra vechiului nume, oferind spațiu legal pentru apariția Twitter.now.
Un algoritm ajustabil și regula „libertate de exprimare, nu de distribuire”
Proiectul Twitter.now mizează pe transparență radicală și control direct din partea utilizatorilor. Arhitectura rețelei este construită în jurul principiului „libertate de exprimare, dar nu libertate de distribuire masivă”.
Control asupra feed-ului: Utilizatorii au la dispoziție instrumente de reglaj prin care pot seta volumul de conținut provenit de la surse de încredere comparativ cu cel provenit din surse cu un grad scăzut de verificare.
Cod de conduită propriu: Platforma va fi guvernată de un set de norme denumit „Constituția Birdhouse”, având reguli stricte împotriva discursului violent, hărțuirii, tentativelor de fraudă și conținutului ilegal.
Fără amplificare artificială: Postările nu vor beneficia de distribuție algoritmică agresivă dacă nu îndeplinesc criteriile de încredere ale comunității.
Lansarea vine într-un moment de nemulțumire pe piața de social media, estimările arătând că aproximativ 33 de milioane de utilizatori la nivel global au migrat deja de pe X către alte platforme alternative în căutarea unui mediu mai sigur.