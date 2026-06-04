Tragedie în Croația: un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Istria. Cel puțin patru oameni au murit

Sursă: Realitatea.net

Mai multe persoane au fost ucise după ce un avion ușor s-a prăbușit joi în regiunea Istria, din nord-vestul Croației, au anunțat autoritățile locale.

Accidentul s-a produs în jurul orei locale 11:20, în zona Campanoz, potrivit departamentului de poliție din Istria.

Echipele de salvare caută persoane dispărute

Presa locală a relatat, pe surse, că patru persoane au fost confirmate decedate, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările pentru alte două persoane dispărute. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de urgență.

„Toate serviciile de urgență, inclusiv echipele medicale, pompierii și poliția, sunt în prezent la fața locului și iau toate măsurile necesare în limitele jurisdicției lor”, a declarat Alen Pacic, purtător de cuvânt al poliției din Istria, potrivit surselor străine.

Cauza accidentului nu este cunoscută

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre cauza prăbușirii avionului și nici despre identitatea victimelor.

Ancheta este în desfășurare.