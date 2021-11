Încă nu este clar dacă este vorba despre o aterizare forţată, o ieşire de pe pistă sau o prăbuşire în plin zbor.

Foto: Profi Media

#News #BreakingNews Photo from the crash site of An-12 in the Irkutsk region #Russia. According to preliminary data, 7 people were killed in the plane #crash. pic.twitter.com/nYGPP00EG9