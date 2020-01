Spital ridicat în timp record. Cum arată șantierul din China după numai 4 zile 

Dupa numai patru zile, lucrurile sunt cu adevarat impresionante. Clinica din Wuhan va deveni functionala in mai putin de o saptamana, iar chinezii nu se opresc aici. Ei vor mai construi alte trei spitale in perioada imediat urmatoare. Primul va fi amplasat tot in Wuhan, iar celelalte doua in orasele Huanggang si Zhenzhou.

Cand se va deschide spitalul din Wuhan

Prima clinica va ocupa o suprafata de 24.000 de mii de metri patrati si va fi situata in suburbiile de vest ale Wuhanului, zona cea mai afectata de pandemie. Primii pacienti ar urma sa fie tratati aici incepand cu data de 3 februarie. Proiectul din Wuhan a fost inspirat de un spital construit in capitala Beijing (2003), cand chinezii se confruntau cu un alt virus periculos, SARS (Sindromul Respirator Sever Acut).

Potrivit unor filmari de la fata locului, unitatea din Wuhan, dedicata tratarii coronavirusului, va instala in perioada urmatoare cateva cladiri temporare. Oficialii nu s-au hotarat inca daca acestea vor fi asamblate la fata locului din prefabricate sau daca se vor utiliza blocuri provenite din containere de transport.

4.500 de oameni au fost diagnosticati deja cu coronavirus, iar aproape 100 au murit in ultimele doua luni.