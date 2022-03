"Numele meu este Aliia Roza și o să vă împărtășesc câteva informații care, probabil, vă vor ajuta să găsiți un răspuns la întrebarea principală, și anume dacă domnul Vladimir Putin va începe un război nuclear. Domnul Putin a fost un spion rus așa cum și eu am fost, începând cu vârsta de 18 ani. Am primit aceeași educație și am urmat același antrenament și program militar specific spionilor. Pot să înțeleg, cu exactitate, ce vrea el să spună. Lumea se întreabă dacă este adevărat tot ceea ce el spune, dacă el chiar ar face sau nu asta [n.r atacul nuclear]. Dar, bineînțeles, ca orice agent special de spionaj, domnul Putin are o minte strategică, o minte foarte analitică și chiar și în condițiile de maximum stres reușește să fie foarte stabil și să nu piardă din vedere scopul principal, în cazul acesta, obiectivul său fiind să obțină guvernarea Ucrainei și, totodată, să-l dea jos pe Zelenski. Vrea să aibă întreaga Ucraină sub guvernarea sa. El nicioadată nu s-ar fi aștepatat ca ucrainenii să rămână în picioare și să lupte, ba mai mult, nu s-ar fi așteptat ca întreaga planetă să li se alăture și să fie solidară cu Ucraina, numindu-l, în același timp pe el, "Hitler", el nu s-a așteptat la asta. În acord cu ceea ce te învață academia KGB, ca spion, cel mai important lucru este acela de a-i convinge pe oameni, până la absolut, că ești un brand care merită respect. Nu uitați că domnul Putin s-a născut și a crescut în URSS, într-o țară comunistă", a spus Aliia Roza.